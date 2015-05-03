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Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz’de 3700 göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla Libya açıklarında 3 bin 700 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Kurtarılan ilk göçmenler Lampedusa Adası’na getirildi.

03 Mayıs 2015 18:42


İtalyan sahil güvenliğinden yetkililerin verdiği bilgilere göre, cumartesi günü Akdeniz'de toplam 3690 göçmen kurtarıldı. 16 İtalyan gemisiyle düzenlenen kurtarma operasyonuna, “Commandant Birot” isimli Fransız donanmasına ait bir geminin de destek verdiği belirtildi. Güney Fransa'daki Toulan kentinde açıklama yapan Fransız yetkililer, üç tekneden gemiye alınan 217 göçmenin, insan kaçakçısı olduğu şüphesiyle tutuklanan iki kişiyle birlikte İtalyan yetkililere teslim edildiğini belirtti. Kurtarılan göömenlerin çoğunun Suriyeli ve Afrikalı olduğu bilgisi verildi.

Libya'daki iç savaş ortamını fırsat bilen insan kaçakçılarının, binlerce göçmeni Avrupa'ya getirme vaadi ile açık deniz koşullarına uygun olmayan teknelere tıkabasa dolu bindirerek adeta ölüme yolladığına dikkat çekiliyor. Bu yılın ilk üç ayında 1750 göçmenin hayatını kaybettiği, bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla otuz kat daha fazla olduğu belirtildi.

Geçen haftalarda meydana gelen trajedilerin ardından Avrupa Birliği ülkeleri devlet ve hükümet başkanları nisan ayı sonunda düzenlenen zirvede “Triton” gözlem misyonunun bütçesini üç kat artırma kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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