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Akçadağ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

AKÇADAĞ(Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

18 Aralık 2017 17:52

AKÇADAĞ(Malatya), (DHA) - MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kürecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya yönüne giden Mehmet Coşkun yönetimindeki 46 EF 095 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, devrildi. Kazada otomobilde bulunan Erol Coşkun, yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet ile yanındaki Fatma ve Ali Coşkun yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavileri için hastaneye götürüldü. Tedavisine başlanan yaralılardan sürücü Mehmet Coşkun\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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