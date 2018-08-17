T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Akbaş', 17 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da besici Abdulvasip Şahin tarafından 17 bin TL'ye satışa çıkartılan 850 kiloluk 'Akbaş' isimli dana, Kurban Bayramı için alıcısını bekliyor

17 Ağustos 2018 13:53

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da besici Abdulvasip Şahin tarafından 17 bin TL\'ye satışa çıkartılan 850 kiloluk \'Akbaş\' isimli dana, Kurban Bayramı için alıcısını bekliyor.
Adana\'da besicilik yapan Abdulvasip Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı için beslediği danaları satışa çıkardı. Yükselen girdi maliyetleri nedeniyle kurbanlık fiyatlarının arttığına dikkat çeken Şahin, Simental ırkından Akbaş isimli danasından ortalama 550 kilo et çıkacağını kaydetti. Tüketicilere, küpeli ve aşılı kurbanlık almaları yönünde uyarılarda bulunan Şahin, “Verimli bir bayram bekliyoruz. Hayvanlarımıza yoğun emek sarf ediyoruz. Vatandaşlarımıza da ithal hayvan yerine yerli hayvan almalarını öneriyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nuri PİRADANA DHA ADANAdaAbdulvasipTLKurban BayramıAdanaBayramıSimentalAkbaşTüketicilereHayvanlarımızaVatandaşlarımızaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24