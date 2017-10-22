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Akaryakıt istasyonunda cinayet

Tunay YAZICI/ÇİVRİL(Denizli),  (DHA)- DENİZLİ'NİN Çivril İlçesi'nde, 48 yaşındaki E

22 Ekim 2017 10:42

Tunay YAZICI/ÇİVRİL(Denizli),  (DHA)- DENİZLİ\'NİN Çivril İlçesi\'nde, 48 yaşındaki E.K., aralarında husumet bulunan 38 yaşındaki Özkan Türkeri\'yi  tabancayla öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Kocayaka Mahallesi\'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. E.K., aralarında önceden tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Özkan Türkeri ile, Denizli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, E.K. yanında taşıdığı tabancayla Türkeri\'ye ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden Türkeri kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Türkeri\'nin öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, E.K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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