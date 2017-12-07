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AKADEMİSYENLERE AÇILAN DAVALARA DEVAM EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davaların görülmesine bugün de devam edildi

07 Aralık 2017 16:40

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" bildirisine imza atan akademisyenler hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla açılan davaların görülmesine bugün de devam edildi. Aralarında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel\'in de bulunduğu 34 akademisyen, İstanbul 32.,33., ve 34. Ağır Ceza Mahkemelerinde ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.
Duruşmalarda sanık akademisyenlerin avukatları, suçun oluşmadığını ileri sürerek derhal beraat kararı verilmesini, aksi takdirde davaların İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde birleştirilmesini talep etti. Üç ayrı mahkeme tarafından verilen ara kararlarda derhal beraat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle derhal beraat taleplerinin reddine karar verdi. Verilen ara kararlarda davaların birleştirme talepleri de reddedildi. Gerekçe olarak da, \"Davaların birlikte görülmesi halinde bin 128 sanığın aynı dosya kapsamında haklarının tam olarak kullanmalarının sağlanamama ihtimalinin bulunması ve yargılamanın uzun sürebileceği ihtimalinin bulunması\" olarak belirtildi. Bazı sanıklar savunma yapmak için süre talebinde bulunurken bazı sanıklar ise yaptıkları savunmada barış talebinde bulunmak için bildiriye imza attıklarını, herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadıklarını dile getirdi. Savunması tamamlanan sanıkların duruşmaları ertelendi. 

NE OLMUŞTU
\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan bin 128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  soruşturma açmış, şuana kadar 148 akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.   
 

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