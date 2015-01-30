Ak Saray'a dünya ikincisi imam

Beykoz Riva Camisi imamı Mehmet Bilir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi imamı olarak atandı.

Oda TV'de yer alan habere göre, 2010'da Moskova’da düzenlenen Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Bilir’in önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği üzerine yapılan Ak Saray için daha önce yaptığı açıklamada, "Saray, kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak" demişti.

Mehmet Bilir kimdir?

1983'de Antakya’da doğdu. Rahmetli Cuma Sepetçi Hoca’dan ders aldı. Son olarak Beykoz Riva Camii’nde İmam Hatip olarak görev yaptı.



Kendisi gibi babası ve üç kardeşi de hafız. 2010 yılında Moskova’da düzenlenen Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dünya ikincisi oldu.