AK Parti'li gençler Aylan bebeği andı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Bodrum\'da, umuda yolculukta yaşamını yitiren Suriyeli Aylan bebeği, cansız bedeninin bulunduğu sahilde andı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları Başkanı Burak Gödekmerdan, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, 2 Eylül 2015\'te cansız bedeni Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde kıyaya vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeği andı. Çocuk Hakları Sözleşmesi\'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edildiğini ifade eden Gödekmerdan, \"Bu sözleşme, 191 ülkenin taraf olduğu ve en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Türkiye de bu sözleşmeyi, 27 Ocak 1995\'te Resmi Gazete\'de yayımladıktan sonra yürürlüğe sokmuştur\" dedi.

\"Ülkemizin de taraf olduğu çocuk haklarını güvence altına alan bu sözleşmeyle ilgili bazı konulara vurgu yapmak yerinde olacaktır\" diyen Burak Gödekmerdan, şunları söyledi:

\"Çocuklarımız üzerindeki gerek fiziksel gerekse de psikolojik şiddetin artması, giderek insan haklarına daha muhtaç haline gelmesi hepimizi kaygılandırmaktadır. Şiddet ve insan haklarına aykırılığın görüldüğü ülkelerde, çocuklara karşı istismarın arttığı da gözlenmektedir. Dünya üzerinde 250 milyon çocuk olduğu, bunların arasında milyonlarcasının işçi olarak çalıştırılmasından dolayı eğitimlerine devam edemediği istatistiklere yansımaktadır. Dünyada hal böyleyken ülkemizde de yaklaşık 1 milyon işçi çocuk, çocuk gelin ve Suriyeli mağdur çocuklar mevcuttur. Çocuklar cinsel istismar ve suçlarda kullanılma tehditleri altındadır. Cansız bedeni ilçemiz kıyılarında bulunan ve umut tacirleri tarafından yaşama hakkı elinden alınan, bugün anma törenini icra ettiğimiz Aylan bebek gibi daha birçok çocuk tehdit altındadır. Bu tehditlere tek başlarına engel olamadıklarından hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin sözleşme ile güvence altına alınan çocuk haklarını bilmeleri gerekmektedir. 18 yaşına kadar olan herkesin çocuk olarak kabul edilmesi, yapılacak bütün girişimlerde önce çocuk haklarının gözetilmesi ve her türlü çabanın gösterilmesi, çocukları ilgilendiren konularda onların da görüşlerinin alınması, engelli çocukların özel olarak korunması, çocukların savaşlardan korunması, insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılmamaları gibi konular, çocuk hakları konularının en önemli başlıklarıdır. Tüm dünya çocukları bizim çocuklarımızdır. Bu sebeple onların sorunlarını çözmek, maruz bırakıldıkları insanlık dışı her türlü eyleme karşı durmak, çocuklarımızın özellikle aile içerisinde birey olmakla ilgili bilinçli olma konularını geliştirerek tüm önlemleri alınarak, eğitim ve sosyal güvenlik hakları da güvence altına alınmalıdır. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan haklarına eksiksiz olarak kavuşması için yılmadan çalışacağımıza, çocukların haklarını savunmaya devam edeceğiz.\"



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