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Politika

AK Parti'den Erdoğan'lı '10YearsChallenge' paylaşımı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - AK PARTİ'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı

18 Ocak 2019 00:28

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - AK PARTİ\'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları \'10YearsChallenge\' etiketiyle paylaşıldı.

AK Parti\'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, \"#10YearsChallenge\" etiketiyle ve \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla\" ifadesiyle yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yapılan paylaşımdan foto

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