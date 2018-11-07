AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’DA bir önceki yerel seçimlere göre oy oranlarını arttıran 5 AK Partili Belediye, bu seçimlerde oy oranlarını daha da arttırarak yerel seçimleri kazanmayı hedefliyor.

Türkiye, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerinin atmosferine girmeye başladı. Aday adaylığı süreci sonrası her parti, detaylı değerlendirmelerinin ardından kendi adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirecek. Girdiği ilk seçimden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan AK Parti de hazırlıklarını hızlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne önem verdiği bilinen AK Parti kurmayları, ilçe belediyelerini de \'olmazsa olmaz\' olarak görüyor. Aday belirleme sürecinde aday adaylarının geçmesi gereken birçok kriter var. Bu kriterler aday adaylarından birçoğunu eleyecek. Önemli kriterlerden biri ise geçtiğimiz seçimlere katılan adayların seçim performansları olacak. Geçen seçimlerde partilerinin oylarını arttırmayı başaran adayların, diğer aday adaylarına oranla daha şanslı olduğu değerlendiriliyor.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE EN FAZLA OY ARTIŞI ESENLER\'DE

2014’de yapılan yerel seçimlerde İstanbul’da aday olduğu ilçelerde seçimi kazanan AK Partili başkanlar, bir önceki seçimlere göre partilerinin oylarını arttırdı. AK Parti’nin 2014’teki yerel seçimlerde en fazla oy artışı kaydettiği ilçe Esenler olmuştu. 2009 seçimlerine oranla oylarını yüzde 14.73 oranında arttıran AK Parti, 2014 seçimlerinde Esenler’de yüzde 62.25 oy almıştı. AK Parti 2014’te, bir önceki seçimlere oranla oylarını Beyoğlu’nda yüzde 10.37, Sultangazi’de yüzde 10.15, Sultanbeyli’de yüzde 10.02 oranında arttırmıştı. Bu belediyeleri kazanan başkanların tümü 2009 seçimlerinde de aday olmuş ve seçimleri kazanmıştı.

EYÜPSULTAN\'DA REMZİ AYDIN MAKASI KAPATTI

AK Parti’nin İstanbul’da oylarını rekor bir şekilde arttırdığı diğer bir ilçe ise Eyüpsultan. 2009 yılındaki yerel seçimlerde Eyüpsultan’da yüzde 37 ile kazanan AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı yüzde 4’lere kadar gerilemişti. AK Parti, bir sonraki seçimde Eyüpsultan’da adayını değiştirdi. Şu anda belediye başkanlığı koltuğunda oturan Remzi Aydın, ilk girdiği seçimlerde yüzde 9.6 oranında oy artışı yakalamayı başarmıştı. Bu oranın, AK Parti’nin büyük bir başarı gösterdiği 2004 seçimlerinin de üzerinde olması dikkat çekiyor.