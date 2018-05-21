AK Parti Denizli'de sürpriz liste

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- AK Parti Denizli\'de, 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları kesinleşti. AK Parti\'nin 8 kişilik milletvekili listesinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile eski bakan ve mevcut milletvekili Sema Ramazanoğlu yer almazken, geçen seçimlerde dördüncü sıradan milletvekili seçilen Cahit Özkan birinci sıradan aday gösterildi.

AK Parti\'nin Denizli\'deki milletvekili adaylarının isimleri açıklandı. Aday adayı olan ve listede birinci sırada olması beklenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti\'nin 8 kişilik milletvekili listesinde yer almadı. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, mevcut milletvekili Sema Ramazoğlu da listede yer bulamadı. Geçen seçimlerde dördüncü sıradan milletvekili seçilen avukat Cahit Özkan ise AK Parti\'nin aday listesinde birinci sıradan seçimlere girecek. İşadamı Şahin Tin ikinci, Dışişleri Bakan Yardımcılığı\'ndan istifa eden Ahmet Yıldız ise listeye üçüncü sıradan girdi. Büyükşehir Belediye eski Başkan Yardımcısı Nilgün Ök\'ün dördüncü, Ankara\'daki Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı avukat Hasan Oymak\'ın da beşinci sırada yer aldığı listede, Büyük Birlik Partisi\'nden aday adayı olan Mustafa Semerci, AK Parti\'nin Denizli\'deki milletvekili sıralamasında altıncı sıraya yerleşti. Dilek Çevik yedinci sıraya, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Adem Kayar ise sekizinci sırada aday oldu.



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