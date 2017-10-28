Air Berlin son uçuşlarını gerçekleştirdi

Hakan Aytaş, Köln, 28 Ekim, (DHA)- Almanya\'da Lufthansa\'dan sonra en büyük havayolu şirketi olan ve ağustos ayında iflasını isteyen Air Berlin dün gece son seferlerini yaptı. Air Berlin\'in Münih\'ten kalkan son uçağı ise gece yarısına doğru Berlin Tegel havaalanına indi. Son uçakların kalktığı ve indiği havaalanları ilginç görüntülere sahne oldu. Köln/Bonn Havaalanından saat 21.30 \'da havalanacak son uçağa itfaiyeler tarafından su fışkırtılırken yüzlerce havaalanı çalışanı bu tarihi ana tanıklık etmek için meydanda toplandı. Uçağın içinde ise yolculara kalp şeklinde çikolatalar dağıtıldı.

Faaliyette olduğu 39 yılda milyonlarca yolcu taşıyan Air Berlin\'in 8 bin çalışanının durumu ise belirsizliğini koruyor. İşsiz kalan Air Berlin çalışanlarının yüzde 70-80\'inin diğer havayolu şirketlerinde istihdam edilmesi bekleniyor. Air Berlin\'e ait 144 uçaktan 81\'ini alacak olan Lufthansa ile kardeş şirketi Eurowings\'in 3 bin kişiyi işe alacağı tahmin ediliyor. Condor ve Easyjet havayolları da Air Berlin\'e ait uçakların 25\'ini almak istiyor ama şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İflasıyla sektörde ciddi sıkıntı yaratan Air Berlin, 2008 yılından beri zarar ediyordu. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.

Dosya adı: Air Berlin (Köln kutusu)

Görüntü dökümü:

-Köln\'den kalkan son uçağın görüntüsü