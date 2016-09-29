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Ekonomi
Deutsche Welle

Air Berlin küçülecek

Alman havyolu şirketi Air Berlin zararını kapatabilmek için uçak ve personel sayısını azaltmmaya karar verdi.

29 Eylül 2016 13:27

Merkezi Almanya'da bulunan Air Berlin hava yolu şirketi zararı azaltmak için küçülmeye karar verdi. Şirket yönetiminin finans piyasası için yayınladığı bültende yolcu uçaklarının bir bölümünün Lufthansa'ya devredileceği ve personel sayısının 1.200 azaltılacağı belirtildi.

Air Berlin kalan 75 yolcu uçağının uçuş merkezlerinin Düsseldorf ve Berlin olacağını, turistik faaliyetlere ayrılan 35 uçağın da ayrı bir şirket çatısı altında işletileceğini duyurdu.

Lufthansa'nın Air Berlin'den altı yıllığına mürettebatıyla birlikte 40 dolayında uçak kiralayacağı ve bu uçakların bir Lufthansa kuruluşu olan Eurowings hesabına çalıştırılacağı öğrenildi.

Etihad sayesinde uçabiliyor

Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi olan Air Berlin'in birikmiş borçları bir milyar euroyu buluyor. Yıllardır zarar eden Air Berlin büyük hissedarı Etihad havayollarının yardımlarıyla ayakta durabiliyor.

Air Berlin yönetim kurulu başkanı Stefan Pichler verimliliği arttırmak için personel sayısını azaltmak zorunda olduklarını ve ‘Alman istihdam piyasasının dinamik gelişme gösterdiği bir dönemde tensikata gitmek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını' söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, AG/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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