Air Berlin iflas başvurusunda bulundu

Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin'in iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Borsaya yapılan açıklamada, Air Berlin'in son dönemde faaliyetlerine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ana hissedar Etihad'ın yaptığı finansal katkılar sayesinde devam edebildiği belirtildi. Açıklamada, yüzde 29 hisse sahibi Etihad'ın söz konusu finansal desteği sürdürmeyeceğini bildirmesiyle birlikte "Air Berlin'in hayatta kalmasının imkansız olduğu sonucuna varıldığı" kaydedildi.

Alman hükümetinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa ve ismi açıklanmayan bir diğer havayolu şirketinin Air Berlin'in hisselerini satın alma konusunda müzakerelerde bulunduğu ve nihai kararın gelecek haftalarda kesinleşeceği belirtildi.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamadaysa, şirketin "federal hükümet ile birlikte Air Berlin'in yeniden yapılandırılması çabalarını desteklediği" belirtildi. Açıklamada, "Böylece Air Berlin tarafından hali hazırda Lufthansa'ya bağlı Eurowings ve Avusturya Havayolları'na kiralanan uçakların faaliyetlerine devam edebilmesi de sağlanmış olacak" denildi.

Alman hükümetinden kredi desteği

Alman hükümetinin Air Berlin'e şirketin ayakta kalabilmesi için 150 milyon euro değerinde kredi desteğinde bulunduğu ve "şirketin kapanmasının bu şekilde engellendiği" aktarıldı.

Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, bu miktarın Air Berlin'in faaliyetlerine "üç ay boyunca" devam edebilmesi için yeterli olduğunu söyledi.

Almanya'nın en büyük hizmet sendikası ver.di, Air Berlin'in iflas başvurusunu, şirketin 7 bini aşkın çalışanı için "ciddi bir darbe" olarak tanımladı.

Yıllardır bütçe açığı veren Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon euro zarar etmişti. Durum Mart ayı sonunda yaz uçuş planının değiştirilmesi ile kötüleşmiş, havayolunun yaşadığı uçuş iptali ve rötarlar sıklaşmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP,BÜ/CÖ