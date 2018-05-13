Aile boyu kick boksçu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de vücudun her yanını çalıştıran karma bir dövüş sporu olan kick boks antrenörlüğü yapan hamile Ayşe Dirican Demirci (30), 7 yaşındaki kızını müsabakalara hazırlıyor. Eşinin de uzun yıllar aynı sporla ilgilendiğini anlatan Demirci, bir ay sonra dünyaya gelecek oğlunu da iyi bir sporcu yapmak istediğini belirterek \"İlk çocuğum, 2 aylıktan itibaren salonlarda büyüdü. Oğlum da öyle olacak, buralarda emekleyecek. Bu sporu asla bırakmam\" dedi.

Ayşe Dirican Demirci, 13 yaşından beri oldukça sert bir dövüş sporu olan kick boks ile ilgileniyor. İki yıl öncesine kadar maçlara çıktığını anlatan Demirci, şimdi antrenörlük yapıyor. 8 aylık hamile olan ve erkek bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demirci, kızı Eflin Sahra gibi Arın Ünal adını verecekleri oğlunu da spor salonunda büyütecek.

DERECELERLE BAŞARISINI KANITLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Ayşe Dirican Demirci, kick boksta 8 kez Türkiye şampiyonu oldu, Avrupa\'da 3 kez derece aldı. Bu spora 17 yıl önce başladığını belirten Demirci, \"Sporun bana getirileri çok fazla. Artık dövüşmüyorum. 2 yıl öncesine kadar aktif bir sporcuydum. Kızımla birlikte maçlara gidiyordum. Eşim Murat Demirci ikinci antrenörümdü. O bıraktı, şimdi başka bir işle ilgileniyor, ama ben devam ediyorum. Farklı bir işle uğraşmayı hiç düşünmedim\" dedi.

\'DÖVÜŞÜN KURALLARI VAR\'

Kadınların hayatının ev hanımlığından ibaret olmadığını die getiren Demirci, çocuklarına örnek bir anne olmayı istediğini belirterek şunları söyledi:

\"Bebeğime zarar vermeden bu sporu yapıyorum. Kızıma hamileliğimde de sporu hiç bırakmadım ve negatif bir etki görmedim. Kızım Eflin çok güçlüdür, çok iyi maçlar çıkarır. 2 yıl sonra müsabakalara girme hakkı olacak. İnşallah milli formamızı o da giyecek. Kızıma öğrettim, oğluma da öğreteceğim. Umarım o da bu sporu çok sevecek. Kick boks ile ilgili yanlış bir algı var. Bir dövüş sporu, ama kuralları var, önyargılı olunmamalı. Kızım 2 aylıktan beri salonlarda büyüdü. Oğlum da öyle olacak, buralarda emekleyecek. Bu sporu asla bırakmam.\"

DOĞUMA KADAR SPORA DEVAM

Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak istediğini, ama antrenörlüğü hiç bırakmayacağını anlatan Ayşe Dirican Demirci, oğlunun doğum gününe kadar çalışmaya devam edeceğini söyledi. Sporun hem kendisini, hem de karnındaki bebeği olumlu etkilediğini dile getiren Demirci, \"Doktorlarım da bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Dikkat ediyorum ve bu spor hamileliğimi olumsuz etkilemiyor. Zaten beni görenler 6 aya kadar hamile olduğumu anlamıyordu. 6 aydan sonra karnım fark edildi. Öğrencilerim başlangıçta şaşırdılar. Onlardan, \'Hocam bizler eşlerimizden, hamileler fazla hareket etmez diye biliyorduk\' gibi sözler duydum. Adım atınca bebeğini kaybedenler var. Ben tekme atıyorum, yumruk atıyorum, ama bilinçliyim. Müsabakalardaki gibi aktif bir performans sergilemiyorum\" diye konuştu.

ANNESİNİN İZİNDE

Annesinden kick boks öğrenen Eflin Sahra ise bu spordan hiç korkmadığını belirterek, \"Bu spora başlamayı kendim istedim. Annemden gördüm, çok sevdim ve annemle birlikte yapmaya başladım. Büyüyünce de matematik öğretmeni olacağım. Ama spora da hep devam edeceğim\" diye konuştu.

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