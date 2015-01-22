AİHM Timoşenko kararını açıklayacak



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko'nun kendisine yaptığı ikinci başvuruyu görüşecek. Turuncu Devrim'in önemli liderlerinden Timoşenko, 'görevini kötüye kullanmak' suçundan 2011 yılında aldığı yedi yıllık hapis cezasını ve Ukrayna'nın doğusunda Çarkiv hapishanesindeki kötü koşulları mahkemeye taşımıştı.

Geçen yıl serbest kalan Timoşenko kendisine verilen bu cezanın arka planında siyasi nedenler olduğunu iddia ediyor. Adil ve tarafsız yargılanmadığını öne süren Timoşenko 2,5 yıllık hapis cezası sırasında koşulların kötü olduğuna da dikkat çekiyor. Timoşenko hapiste bulunduğu sırada çekilen video görüntülerinin ve eşi ile yaptığı bir telefon görüşmesinin bilgisi olmaksızın internette yayınlandığını ve özel hayatın gizliliği prensibinin ihlâl edildiğini vurguluyor.

İnternette yayınlanan söz konusu telefon görüşmesinde Timoşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i makineli tüfekle öldürmek istediği yönündeki sözleri, Almanya'da da eleştirilere neden olmuştu.

Yulya Timoşenko Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı ilk başvuruda tutukluluk koşullarını şikayet etmiş ve eski Ukrayna hükümetinin kendisine kötü muamele ettiği suçlamasında bulunmuştu. Mahkeme 2013 nisan ayında verdiği kararda, bu başvuruyu reddetmişti. Ancak mahkeme Timoşenko hakkında çıkan ağustos 2011'deki tutuklama kararını 'yasalara aykırı ve keyfi' diye kınamıştı. Timoşenko 2011 ekiminde ceza alana kadar iki ay tutuklu kalmıştı.