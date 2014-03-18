AİHM, Öcalan kararını açıkladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdullah Öcalan'la ilgili kararını açıkladı. Öcalan aldığı müebbet hapis cezasını ve İmralı Adası'ndaki cezaevi koşullarını AİHM'e taşımıştı. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi konu eden 3'üncü maddesiyle ilgili Türkiye'nin bazı noktaları ihlal ettiğine, bazılarını ise ihlal etmediğine karar verdi.

Mahkeme kararında birçok noktada yargıçların birbirinden farklı görüşleri dikkat çekti. Kararda İtalyan yazar Dante’nin “Siz ki, buraya girenler, bütün umutlarınızı geride bıraktınız” sözlerine gönderme yapılarak, “Cezaevleri, cehennem olmamalıdır” denildi.

Kararda şöyle denildi:

1. Mahkeme oy birliğiyle zehirleme girişimi iddialarını kabul edilemez bulmuştur.

2. Dörde karşı üç oyla, tutukluluk koşullarıyla ilgili olarak Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

3. Altıya karşı bir oyla, cezaevi koşullarıyla ilgili olarak Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. (Kimse işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı müdahaleye ya da cezalandırmaya maruz bırakılamaz)

4. Dörde karşı üç oyla cezaevi ziyaretleriyle ilgili olarak Sözleşme'nin 8'inci maddesinin ihlal edilmediğine karar verilmiştir.

5. Oybirliğiyle Sözleşme'nin 7'nci maddesinin ihlal edilmediğine karar verilmiştir.

6. Şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesiyle ilgili olarak Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Sözleşme'nin 5, 6, 13 ve 14'üncü maddeleri uyarınca yapılan şikayetler hakkında hüküm vermeye gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Oybirliğiyle sorumlu devletin, Sözleşme'nin 44'üncü maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde mahkeme masrafları ve harcamalar için başvuru sahibine 25 bin euro ödemesine karar verilmiştir.

Tazminat yok ama...

Karın 'Zarar' başlıklı kısmında, başvuru sahibinin maddi veya manevi zararla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi ve şöyle denildi:

"Mahkeme, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin ihlal edildiği yönündeki tespitinin, başvuranın zararını yeterince telafi ettiğine inanmaktadır."

Öcalan, aldığı ömür boyu cezanın (bir gün serbest bırakılma ihtimalinin olmaması nedeniyle) İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi" konu eden 3'üncü maddesine aykırı olduğunu, hapishanedeki yaşam koşullarının sözleşmenin "özel ve aile hayatına saygı" hakkını konu alan 8'inci maddesini ihlal ettiğini ve hapishanede kendisine verilen kimyasal maddelerle yavaş yavaş zehirlendiğini iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu.