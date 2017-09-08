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Deutsche Welle

Ahmet Şık’a Almanya’dan ödül

Cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Şık, Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü’ne layık görüldü

08 Eylül 2017 21:36

Türkiye'de cezaevinde bulunan gazeteci Ahmet Şık, Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Frankfurt Kitap Fuarı kapsamına 11 Ekim 2017'de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yakınlığı ile bilinen Friedrich-Naumann Vakfı tarafından dün yapılan açıklamada, Ahmet Şık'ın cezaevinde bulunması nedeniyle ödülü şahsen alamayacağına dikkat çekildi.

Vakıf'tan yapılan açıklamada, bu ödülün İslam'ın etkili olduğu bölgelerde gazetecilerin gösterdiği cesaretin değerini vurgulamak ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, jüri kararına gerekçe olarak Ahmet Şık'ın "Türkiye'de özgür medya ve halen cezaevinde bulunan bütün gazeteciler açısından olağanüstü önemini” gösterdi. Açıklamada, Ahmet Şık'a atfen "açık sözlü, zor zamanlarda dahi mesleği için mücadele eden ve yanlış durumlara işaret eden bu kişi saygı ve takdiri hak ediyor” ifadesi kullanıldı.

"Gazetecilik suç değildir”

Son olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Ahmet Şık, 30 Aralık 2016'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. Şık, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri ile beraber, "PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçuyla yargılanıyor.

Ahmet Şık, davanın 26 Temmuz'daki ilk duruşmasında yaptığı savunmada "Gazetecilik faaliyetlerini suçlama konusu yapmak, totaliter rejimlerin ortak özelliğidir“ diyen Şık, "mesleki faaliyetleri nedeniyle her siyasal iktidarın ve dönemin yargısının ‘kötüsü-suçlusu' olduğunu, ancak kızına bırakacağı bu mirastan gurur duyduğunu” söylemişti.

Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen ödül, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılan Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi anısına veriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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