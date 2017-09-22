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Politika

Ahmet Davutoğlu Tokat'ta (2)

KÖYLÜLERDEN YOĞUN İLGİ Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve kayınpederi Hulusi Misge ile birlikte eşinin köyü olan Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Necip Köyü'nü ziyaret etti

22 Eylül 2017 22:06

KÖYLÜLERDEN YOĞUN İLGİ
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve kayınpederi Hulusi Misge ile birlikte eşinin köyü olan Tokat\'ın Turhal İlçesi\'ne bağlı Necip Köyü\'nü ziyaret etti. Necip Köyünde amcasının torunu olan Zehni Denk ailesini ziyaret eden Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu\'nu köylüler yoğun ilgi ile karşıladı. Basına kapalı ziyaret sonrası Ahmet Davutoğlu ve eşi, köy sakinleri ile bir süre sohbet etti. Köyde yaşayanlar Davutoğlu çifti ile fotoğraf çekinmek için birbirleri ile yarıştı.
Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Sare Davutoğlu, \"Biz küçüklüğümüzden beri dedemizin Tokat’tan Afyon’a geldiğini duyarak büyüdük. Bugün burada akrabalarımızla görüşmüş olmaktan ve Tokat’ın eski üzümlerinin yaşatılacağı bağlarımızın bağ bozumuna gelmekten çok mutluyum. Bütün akrabalarımızla ve köydeki tanıdıklarımızla görüşmekten de çok mutlu olduk. Birçoğu ile ilk kez görüştük. Ama otursak herhalde eskiden beri berabermişiz gibi sohbet edebiliriz. Bizi böyle büyük bir misafirperverlikle karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum\'\' dedi.
Ahmet Davutoğlu ise Necip Köyü\'nde oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
\"Ülkemizin her köyü güzel, her yerde böyle muhabbet gördük. Ama buranın bir özelliği var. Sare hanımın dedesinin köyü, Şeyh Veli Efendi diye çok maruf bir ilim adamı, buradan Afyon’a inşaat için gider yaklaşık 120-130 sene önce ve Sare hanımın babaannesi orada doğar. O zamandan beri duyardık Tokat’taki köklerini fakat daha sonra Necip Köyü\'den Sare hanıma bir mektup geldi. O mektupla birlikte tekrar köyle ilişkileri kurdular. Anadolu insanı muhabbet yüklüdür. Kendisiyle beraber olduğunu hissettiği herkese gönlünü açar. Bugün burada da hiç unutulmaz anılar yaşadık. Yüz yıl öncesinden bir hasretin olduğunu gördük.\'\'

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