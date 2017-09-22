Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu’nun babaannesinin köyü olan Necip Köyü\'nü ziyareti için Tokat\'a geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına adaylığı iddiası sorulan Davutoğlu, \'\'Buraya sadece Tokat\'ı ziyarete geldim. O yüzden bununla sınırlı kalsın\'\' cevabını verdi.

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve kayınpederi Hulusi Misge ile birlikte eşinin köyü olan Tokat\'ın Turhal İlçesi\'ne bağlı Necip Köyü\'nü ziyaret için Ankara’dan karayolu ile Tokat’ta geldi. Davutoğlu ilk olarak Tokat Valisi Ömer Toraman\'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Valilik çıkışında Tokat\'a geliş sebebi ile ilgili açıklama yapan Davutoğlu, şunları söyledi:

\'\'Buraya gelmemizin birçok sebebi var aslında. Bunlardan ilki Tokat\'a bir önceki gelişimizde buraya tekrar gelmeyi taahhüt etmiştik. İkinci asli özellik ise Sare Hanım\'ın babaannesi Tokat\'tan. Bunu biliyorduk ama gerçekleştirilen mitingde Necip köyünün bize seslenen bir flamasını görünce; \'Mutlaka bekliyoruz enişte\' diye, güzel de bir bağ oluşmuş oldu, Sare hanımla ve babamla birlikte. Onun ötesinde Tokat bizim çok önem verdiğimiz, tarihi olarak kültürümüzün, medeniyetimizin beşiği olmuş bir şehir. Evliya Çelebi\'nin, Hacı Bektaş\'ın, Mevlana\'nın överek \'ilim ve irfan diyarıdır\' dediği bir şehir. Güzel insanların olduğu şehir diye Evliya Çelebi bahseder. Tokat\'ın bu anlamda Çanakkale Savaşı\'na kadar giden onbeşliler destanı olmak üzere bütün Türkiye\'nin yüreğinde özel bir yeri vardır. Bizim de birer ilim adamı olarak, Tokat\'ın bu geçmişini yakından bilen biri olarak her zaman bu diyara özel bir muhabbet besledik. Gazi Osman Paşa\'nın, Molla Hüsrev\'in, İbn-i Kemal\'in diyarıdır. Devlet adamı olarak da Tokat ile ilgili bütün projeleri yakından takip ettik, elimizden gelen bütün katkıyı vermeye çalıştık. Şimdi de Vali Bey\'den bu projelerin seyri ile ilgili bilgi alacağız. Güzel haberleri hep alıyoruz. Bir taraftan da dediğim gibi sıla-i rahim yapacağız. Orada da 2 bin dönümlük bir arazide güzel bir bağ oluşumu olmuştu, bir hatıra olarak. Gerek milletvekillerimize, gerek valimize, belediye başkanımıza bu hizmetlerindeki emekleri dolayısıyla teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah güzel bir hatıra olacaktır diye düşünüyorum.\"

\'MECLİS BAŞKANLIĞI SORSUNU YANITLAMADI

Bir basın mensubunun, \'TBMM başkanlığına adaylığınız söz konusu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?\' sorusu üzerine, \'\'Buraya sadece Tokat\'ı ziyarete geldim. O yüzden bununla sınırlı kalsın\'\' şeklinde cevap verdi.

Davutoğlu, daha sonra Vali Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır ve Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ersoy, Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Ahmet Bay ile birlikte Ali Paşa Camisi\'nde cuma namazı kıldıktan sonra Turhal İlçesi\'ne bağlı Necip Köyü\'ne hareket etti.

ÇORUM\'DA LEBLEBİ İKRAM ETMEK İSTEDİLER

Davutoğlu Tokat\'a giderken Çorum\'dan geçtikleri sırada, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç ve beraberindekiler,konvoyu durdurup Çorum leblebisi ikram etmek istedi. Ancak, konvoy çok hızlı geçiş yaptığı için durdurulamadı.



FOTOĞRAFLI