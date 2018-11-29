Ağva'da iki katlı bina alev alev yandı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE\'nin Ağva Mahallesi\'nde, sobadan çıktığı belirlenen yangında alevler iki katlı binayı sardı. Korku ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağva Mahallesi Umutlu Sokak üzerinde bulunan Merhum Gezer\'e ait iki katlı binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında rüzgarın etkisiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahallede korku ve paniğe yol açan yangının başka binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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