AGÜ'de Hackathon yarışması

KAYSERİ, (DHA) - ABDULLAH Gül Üniversitesi\'nde 50 yazılımcının katılımıyla \'Hackathon\' yarışması yapıldı.

AGÜ\'de, belli bir ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlara dökmesi olan Hackathon yarışması düzenlendi.

AGU Computer Society Kulübü, Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO) işbirliği teknoloji firması olan VIITA Concept’in ana sponsorluğu ile düzenlenen Hackathon, Sümer Kampüsü’nda yapıldı. Bireysel ve ekip katılımına açık olan etkinliğe başta farklı üniversitelerin mühendislik öğrencileri olmak üzere 50 yazılımcı katılarak, 18 saat boyunca spor eğitmenleri için 11 farklı akıllı uygulama geliştirdi. Hackathon’da çeşitli üniversitelerin öğrencilerinin oluşturduğu toplam 19 grup yarıştı. Projeleri uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmacılardan, AGÜ’lü öğrencilerden oluşan \'SIGSEGV\' adlı grup birinci oldu.

HACKATHON NEDİR

Hackathon bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir olaydır. Bu olay bir donanımın geliştirilmesi için de yapılabilir.

Katılımcılar sıfırdan bir proje geliştirmek için belirlenen bir süre zarfında yarışırlar. Bu süre hackathon düzenleyen firmaya göre değişiklik gösterebilir.



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