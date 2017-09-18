Agü Spor form tutuyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından AGÜ Spor yeni seozn çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sezon öncesi hazırlıklarına kendi düzenlediği Erciyes Cup ile devam eden AGÜ Spor bu turnuvada alt yapıda yetişen genç isimleri de A takım kadrosunda değerlendirdi. AGÜ Spor turnuvada oynadığı üç müsabakanın ikisini mağlubiyet birini galibiyet ile tamamladı. Burada alınan skorların ölçü olmadığını kaydeden AGÜ Spor Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey, “Bizim için önemli olan hazırlık maçlarında skor değil takımın uyum sağlaması” diye konuştu. Agü Spor ligdeki rakiplerinden Mersin Büyükşehir Belediye Spor tarafından düzenlenecek olan turnuvaya daha sonra da Adana’da yapılacak olan organizasyona katılarak lig için çalışmalarına devam edecek.

FOTOĞRAFLI