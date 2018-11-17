Ağrı'da kadınlar turşu mesaisinde

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Valiliği ve belediyesinin ortak çalışmaları ile açılan imalathanede turşu yapan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Belediye ve Valilik bünyesinde faaliyet gösteren imalathanelerde çalışmak için açılan kursta eğitim gören 20 kadın, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nurcan Çelik öncülüğünde Bursa\'ya götürülerek 10 gün boyuncu turşu yapım aşamasını yerinde görüp eğitimini aldı. Ağrı\'ya dönen kadınlar, imalathanelerde turşu yapımına başladı. Kadınlar, lahana ağırlıklı turşuları yaparak hazır hale getiriyor. Bu yıl toplamda 20 ton turşu imal edecek olan kadınlar, önümüzdeki yıl bu oranı katlayarak artırmayı hedefliyor.

Turşuların yöreye has malzemeler ile yapıldığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, \"Suyumuz Ağrı dağlarından gelen kar sularından. Tuzumuz yine Ağrı\'daki kaya tuzlarından ve lahanamız da yine Ağrı\'nın ovalarında, platolarında yetişiyor. Tamamen organik ürün olarak hazırlanıyor ve turşu ile salamura kurulumunda da bir koruyucu madde ya da herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Yüzde yüz doğal olarak hazırlanıyor. Bizler, Ağrı turşusunun tadını, lezzetini seviyoruz. İnşallah tüm insanlarımız da sevecek ve kadınlarımız da bu vesileyle ciddi gelir elde edecek diye bekliyoruz\" dedi.

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