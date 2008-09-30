Agresif ikizlere bilgisayar kursu cezası

Lise öğrencisi ikiz kardeşlere, yaralama suçundan dövdükleri kişi başına 2'şer ay 10 günlük hapis cezası verildi



Sakarya'da kavga ettikleri kişileri döven liseli ikizler, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında gördükleri ceza karşılığında 4 ayrı kursa gidecekler.



Adapazarı ilçesinde, lise üçüncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler M.B (17), N.B (17), okulda K.T. ve A.Ç. ile kavga ettiler. Daha sonra K.T. ve A.Ç'nin kaldığı yurdun önüne giden ikizler, dışarı

çıkmalarını beklediler. Dışarı çıkan K.T. ve A.Ç'yle kavgaya tutuşan ikizler, hasımlarını yumruklayarak kavga etttiler.



Olayın ardından mağdurların şikayetçi olması üzerine, Sakarya Çocuk Mahkemesinde dava açıldı. Görülen davada, ikiz kardeşlere basit yaralama suçundan, dövdükleri kişi başına 2'şer ay 10 günlük hapis cezası verildi. İki kardeşin cezası denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kurs cezasına çevrildi.



Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde 2 ay sürecek bilgisayar kursuna başlayan ikizler, ardından uygun görülecek bir alanda açılan kursa da 2 ay devam edecekler.



