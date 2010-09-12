Ağlar palamut ve hamsiyle doldu

T24- 1 Eylülde “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçıların ağları, palamut ve hamsiyle dolu çıkıyor.



Bursa'nın Gemlik İlçesi Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, Nisan'da başlayan yasağın 1 Eylül'de sona erdiğini söyledi.



Uzun bir hazırlık döneminde büyük paralar harcayarak sezona giren balıkçıların, 1 Eylülde “Vira Bismillah” diyerek umutlarla denize açıldığını bildirdi.



Havaların sıcak olması nedeniyle ilk günlerde denizden beklediklerini alamadıklarını vurgulayan Dalarel, şunları kaydetti:



“Havalar serinledikçe ve Karadeniz'den balık akışı arttıkça balıkçıların yüzü gülmeye başladı. Ağlar, palamut ve hamsiyle dolu çıkıyor. Şu anda Marmara Denizi'nden birçok çeşitte balık çıkarılıyor ancak ilk sırayı palamut ve hamsi alıyor. Perakendede hamsinin kilosu 5 lira, palamudun tanesi ise 8-10 liraya kadar düştü. Palamut, sezon öncesinde 15-20 liradan satılıyordu.”



Dalarel, havalar soğudukça balığın daha da bollaşacağını belirterek, balıkçıların bu sezondan oldukça umutlu olduğunu sözlerine ekledi.



