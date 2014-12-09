Ağlamanın faydaları

Gülmenin insan sağlığını poziytif yönde etkilediği bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Ancak gülmek kadar ağlamanın da faydaları bulunuyor. İşte ağlamanın bilinmeyen faydaları...

1) Mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar

Ağlamak endorfin salgılanmasına neden oluyor. Endorfin insana neşe veren bir hormondur ve zaten mutluluk hormonlarından bir tanesi olarak bilinir. Endorfinin neşe vermenin yanı sıra sağladığı bir fayda da ağrıları azaltmasıdır.

Sosyal ve Klinik Psikoloji Dergisi’nde yapılan bir çalışmada ağlayan insanların ruh sağlığının çok daha çabuk düzeldiği saptandı. Özellikle bir mutluluk sonrası gelen ağlamanın ruh sağlığına pozitif yönde maksimum etki yaptığı görüldü.

2) Rahatlamanıza yardımcı olur

Psikologların her zaman nasıl çalıştıklarını düşünün. Size sürekli anlattırırlar; derdinizi, çocukluğunuzu, aklınıza takılanları ve sizi üzen şeyleri. Çünkü bu hem doktorun sizi tanımasını sağlar hem de içinizde biriken sorunları birine anlattığınızda rahatlamanıza yardımcı olur.

3) Sorunlarla yüzleşmenizi sağlar

Sürekli içe atılan dertler ve baskılanan duygular ileriki safhalarda inanılmaz bir şekilde patlayarak sizi psikolojik sorunlara kadar götürebilir. Ağlamak, yüzleşmekten kaçmayıp gözlerinizin önüne getirdiğiniz bir gerçeği anlatıp kurtulmak gibidir.

4) Sakinleştirici işlevi görür

Ağlamak bir sakinleştirici ilaç gibidir. Genellikle insanlar ağladıktan sonra uyumak isterler. Çünkü sakinleştirici vücuda zerk edilmiştir ve insan kendini halsiz hissedebilir.

5) Vücudunuzdaki toksinlerin atılmasını sağlar

Vücudunuzun bir çok toksini göz yaşlarınız ile atabildiğini biliyor muydunuz? Ağlamak hem vücudunuzdaki kimyasalların dışarı atımına yardımcı olur hem de gözünüzü bakterilerden arındırıp temizler.

6) Yakın çevrenizle olan ilişkileriniz güçlenir

Biraz garip gibi görünse de ağlamak yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin güçlenmesini de sağlıyor.Oldukça kırılgan ve hassas olduğunuz bu gibi anlarda, çevrenizdeki kişilerle aranızda çok daha güçlü bir duygusal bağ kuruluyor.

7) Gözünüz ve burnunuzdaki iritanların atılmasını sağlar

Ağlamak gözünüzde bulunan iritanlar ile burnunuzdaki bakteri ve iritanlardan kurtulmanızı sağlar. Ağlarken yaşlar sadece gözünüzden dökülmez, bir kısmı da burnunuzdan çıkar. Ağlarken burnunuzun akmasının bir sebebi de budur

8) Hastalıklara iyi gelir

Ağlamak, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra mide, kemik ve kaslarınız ile ilgili rahatsızlıklara da iyi geliyor. Nasıl mı? Ağlayarak vücudunuzda bu tip rahatsızlara neden olan bazı hormonların vücudunuzdan atılmasını sağlayabiliyorsunuz..