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Dünya
Deutsche Welle

AGİT gözlemcileri serbest

Günler süren pazarlıkların ardından Ukrayna’nın doğusunda rehin alınan AGİT gözlemcilerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

03 Mayıs 2014 14:58


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİ) tarafından twitter üzerinden yayınlanan mesajda, uluslararası gözlemcilerin bulunduğu heyetin serbest bırakıldığı duyuruldu. Rusya da grubun serbest kaldığını doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalefetle müzakerelerde aracı olması için Kiev'e gönderdiği Ombudsman Vladimir Lukin Slavyansk'ta yaptığı açıklamada, “Listemde bulunan 12 kişinin tamamı serbest bırakılmıştır” dedi. Lukin, grubun Avrupa Konseyi temsilcilerine teslim edilmesi için yola çıktığını da sözlerine ekledi.

AGİT gözlemci grubu Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Slavyansk'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı militanlar tarafından 25 Nisan'da alıkonulmuştu. Rehin alınan gözlemcilerin sayısı konusunda medya organlarında 7 ila 13 arasında değişen rakamlar yer almıştı.

Terörle mücadele operasyonu sürüyor

Öte yandan Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusunda ayrılıkçılara karşı cuma günü başlattığı terörle mücadele operasyonu sürüyor. Operasyonun kapsamının doğudaki birçok kenti içine alacak şekilde genişletildiği bildiriliyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Vazgeçmeyeceğiz” dedi. Cumayı cumartesiye bağlayan gece Rusya yanlısı militanların kontrolüne geçen Kramatorsk kentindeki televizyon kulesinde Ukraynalı birliklerin yeniden kontrolü yeniden sağladığı duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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