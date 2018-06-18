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Ekonomi

AGİT genç girişimciler için EIA burs programının kazananlarını duyurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran (DHA) -  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) AGİT Burs Programı’nın, İtalya’nın Turin kentinde Avrupa Yenilik Akademisi’ne  (EIA) katılacak 18 finalistini duyurdu

18 Haziran 2018 20:29

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Haziran (DHA) -  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) AGİT Burs Programı’nın, İtalya’nın Turin kentinde Avrupa Yenilik Akademisi’ne  (EIA) katılacak 18 finalistini duyurdu.
Organizasyona yapılan bin 35 başvuru arasından seçilen 11 kız ve yedi erkek EIA’ya katılarak genç girişimciler olma yolunda ilk adımı atacaklar.
AGİT Konseyi Daimi Başkanı Alessandro Azzoni, “Batı Balkanlardan gelen bu gençlere eşit öğrenim şansı verdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
8 – 27 Temmuz tarihleri arasında profesyoneller, akıl hocaları ve sektör liderleriyle bir araya gelerek toplumda bir fark yaratmak için çalışmaya başlayacaklar.
EIA CEO’su Anni Sinijarv, katılımcıların seçildiği sürecin oldukça zorlu geçtiğini söyledi ve ekledi, “Katılımcılara faydalı olmak için elimizden geleni yapacağız.”

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