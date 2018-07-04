Agassi: Federer beni büyülüyor

Eski Dünya 1 numarası Andre Agassi, Londra'da takip ettiği Wimbledon hakkında görüşlerini dile getirdi.

Kariyerinin son bölümünde sergilediği performansla kendisini fazlasıyla etkileyen Roger Federer'in şampiyonluk favorisi olduğunu söyleyen Agassi, İsviçreli tenisçinin ulaştığı seviyenin inanılmaz olduğunun altını çizdi.

"Federer'i izlerken zevk alıyorum. Yaptığı işleri kolay gösteren tarzı benim için fazlasıyla dikkat çekici. Kortta fazlasıyla doğal görünüyor ve ekstra bir efor sarf etmediğini sanıyorsunuz. Birçok silahı var ve ne kadar yaşlansa da tarzı asla değişmiyor. Zamana meydan okuyan, büyüleyici ve tarif edilemez bir oyuncu. Şampiyonluk favorim o" sözleriyle Federer'e övgüler yağdıran Agassi, eski öğrencisi Novak Djokovic'in de son durumunu değerlendirdi.

Sırp tenisçinin birinci önceliğinin tenis olması gerektiğini belirten Agassi, "Novak eğer en iyi haline geri dönerse, Wimbledon'ı kazanabilir. En başından beri söylediğim gibi, kortta kendisiyle barışık olmalı. Novak erkekler tenisinde özel bir yetenek ve karakter. Onu izlemek fazlasıyla eğlenceli. Bu sene neler yapacağını tahmin etmek zor" ifadelerini kullandı ve bir dönem antrenörlüğünü yaptığı eski dünya 1 numarasına yol gösterdi.