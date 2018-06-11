T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hakkı Öztin (81), yaşamını yitirdi

11 Haziran 2018 19:41

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Demirci ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hakkı Öztin (81), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Esenyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Hakkı Öztin, dengesini kaybederek, yere çakıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Öztin\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkı Öztin\'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamil AKYOLDEMİRCİ Manisa DHAMANİSA DemirciHakkıOlayEsenyurt MahallesiBahçesindekiAdli Tıp KurumuOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24