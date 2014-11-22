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Çevre

Ağaçların kesimi için anket başlattı

Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, 'Yorumlarınız doğrultusunda ağaç yenileme işlemi gerçekleştirilecektir' dedi

22 Kasım 2014 19:43

Denizli'nin Çardak İlçesi AKP'li Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, sokakta tehlike oluşturan 25'e yakın ağacın kesilmesine karar verebilmek için anket çalışması başlattı. Belediye Başkanı Öztürk, ilçedeki cadde ve sokaklarda bazı çam ağaçlarının insanların can güvenliği için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başkan Öztürk, bazı ağaçların fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşırken "İlçemiz merkezinde bulunan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden çam ağaçlarının kaldırılarak 1 ağaç yerine 3 ağaç dikilmesi düşünülmektedir. Siz değerli halkımızın görüşleri çok önemlidir. Yorumlarınız doğrultusunda ağaç yenileme işlemi gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.

 

Anket 1 Aralık'a kadar sürecek

 

Yaptığı paylaşımın 1 Aralık tarihine kadar kalacağını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Sözünü ettiğimiz 25-30 ağaç insan sirkülasyonunun yoğun olduğu okul , pazaryeri ve caddelerde bulunuyorlar. Çam ağaçları yaklaşık 60 yıllık, kökleri de sağlam olmadığı için geçen yıl bir ağaç devrildi. Yoğun kar yağışı olmadan bunları kaldırıp yerine görsel, hem de gölgesi yoğun olan ağaçları dikmek istiyoruz. Bu konuda Çardak halkının görüşü önemlidir. 1 Aralık tarihine kadar gelen tepkileri değerlendireceğiz. Vatandaşların isteği doğrultusunda kaldıracağız. Şimdiye kadar gelen tepkiler olumlu yönde. Sökülen ağaçların yerine 5 fidanın dikilmesini isteyenler bile var. 5 değil, 10 fidan dikmeye hazırız." 

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