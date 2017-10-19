Ağaca kendini astı

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak İlçesi\'nde oturan 59 yaşındaki Mehmet Özel, kendini zeytin ağacına iple asarak yaşamına son verdi.

Pamukören Mahallesi\'nde çiftçilik yapan, evli ve iki çocuk babası Mehmet Özel, kendisini evinin bahçesinde bulunan zeytin ağacına astı. Ekonomik sıkıntı yüzünden bunalımda olduğu öğrenilen Özel\'in ağaca asılı bedenini, komşuları fark etti. Durum sağlık ve jandarma görevlilerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özel\'in öldüğü belirlendi. Özel\'in cesedi otopsi için, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.