T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağaca çarpan motorlu kurye öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir firmada kurye olarak çalışan Ahmet Eroğlu (28), sipariş teslim etmeye giderken kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi

19 Mayıs 2018 15:58

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir firmada kurye olarak çalışan Ahmet Eroğlu (28), sipariş teslim etmeye giderken kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14.30 sularında Talas ilçesine bağlı Kerkük Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir firmada kurye olarak çalışan Ahmet Eroğlu, siparişleri teslim etmek için motosikletle yola çıktı. Eroğlu yönetimindeki 34 RJ 0547 plakalı motosiklet, kontrolün kaybolması sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, Ahmet Eroğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
​Ahmet Eroğlu\'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİEroğluKazaTalasKerkük BulvarıBirRJKazada Ahmet EroğluAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24