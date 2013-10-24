Ağaç dokusunda altın bulundu



Bilim insanları, ağaçların insanlık ve doğa için taşıdığı hayati önemin yanı sıra, içlerinde saklı hazine barındırdıklarını keşfetti. Okaliptüs ağaçlarının içinde, altın tanecikleri buldu.

Okaliptüs ağaçları, son 10 yılda metal rezevleri yüzde 45 azalan dünyada değerli madenlerin tespit edilmesinde kullanılabilir. Kendileri için gerekli olan mineralleri toprağın metrelerce derinliğinden çeken ağaçların, altını da es geçmediği anlaşıldı.

Okaliptüs ağaçları üzerinde araştırmalar yapan Avustralyalı bilim insanları, çevresindeki toprakta bazen altın izine rastladıkları ağacın bilinmeyen bir yönünü keşfetti. Bilim insanları, ağaçların altını toprağın derinliklerinden mi çektiği veya güçlü rüzgarların altın taneciklerini ağaçlara mı savurduğu konusunda emin değildi.

Yeni bir araştırma, altının ağaçların yaşayan dokusunun içinde bulunduğunu ortaya koydu.

Avustralyalı araştırmacılar, güney ve batıdaki iki farklı bölgede boyları 10-60 metreye ulaşan okaliptüs ağaçlarının gövde, yapral ve dallarını inceledi. Her iki bölgede altın rezervinin bulunduğu biliniyor olsa da, altın taneciklerinden ağaçların zarar görmemesi için madencilik faaliyetleri yapılmıyordu.

Discovery News’in haberine göre, X-ray analizleri gerçekleştiren araştırmacılar, ağaçların canlı dokusu içinde 8 mikton kalınlığında altın tanecikleri bulunduğunu tespit etti. Bu kalınlık, insan saçının 10’da 1’ine denk geliyor. Analizler, düşük miktardaki altının ağaca zararlı olmadığını gösterirken, kökler tarafından çekildiğini ve yapraklara kadar ulaştığını ortaya koydu.

Mühendislere yardım edebilir

Nature Communications dergisinde dün yayımlanan araştırmaya göre, ağaçların özellikle kurak bölgelerde köklerini yerin 35 metre altına kadar uzatarak altın rezervlerine ulaşabildiği belirtildi.

Araştırmada yer alan coğrafya kimyacısı Melyvn Lintern, LiveScience sitesine yaptığı açıklamada, “Okaliptüs ağaçlarının 10 katlı bir binayla eşit bir mesafede yerin altından altın çekebildiğini öğrenmek bizi şaşırttı” ifadesini kullandı.

Avustralya ve Yeni Zelanda’ya özgü ağaçların ‘madencilik için düşünülemeyeceğini’ vurgulayan Lintern, “Ağaçlardaki altında miktarı son derece düşük. Bir yüzük yapmak için gereken altını elde etmek için 500’den fazla ağaca ihtiyacınız olurdu” dedi.

Öte yandan, okaliptüs ağaçları derinklerde gömülü altın rezervlerinin tespit edilmesinde mühendislere yardımcı olabilir. Lintern, bu şekilde zaman ve maliyetten tasarruf edilebileceğini öne sürdü.