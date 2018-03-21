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Afyonkarahisar'da down sendromlular garson oldu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte down sendromlular bir kafeteryada garsonluk yaptı

21 Mart 2018 18:31

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte down sendromlular bir kafeteryada garsonluk yaptı. Müşterilere sunum yapan down sendromlu garsonlar, ikramların yanında konuyla ilgili mesajların yer aldığı kağıtlar da bıraktı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Gücek tarafından down sendromlular sosyalleşme etkinliği düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Erenler Mahallesi\'nde bir kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlular garsonluk yaptı. Karşılarında down sendromlu garsonları gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Down sendromlular müşterilere çeşitli ikramlarda bulundu. İkramların yanlarında sosyal içerikli mesajların yer aldığı not kağıtları da bırakıldı. Bu mesajlar öğrenciler ve vatandaşı duygulandırdı.
\'KAPILARIMIZ HER ZAMAN AÇIK\'
İşletmenin ortaklarından Enes Aksu, böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Down sendromluların diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını aktaran Aksu, \"Her zaman bu tür etkinliklere kapımız açık. Önemli olan bu bilinci ve farkındalığı hissettirmek\" dedi.
\'BİZDEN FARKLARI YOK\'
İşletme ortaklarından Ömer Özcan, \"Öncelikle bundan çok mutluluk duyduk. Böyle bir teklifin gelmesi bizim için çok sevindiriciydi. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Burada down sendromlu arkadaşlarımızın diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını sosyal sorumluluk anlamında göstermeye çalıştık\" diye konuştu.
Öğretim görevlisi Süleyman Gücek de amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar\'da bu tür sosyal projelerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Gücek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Bildiğimiz fakat çoğumuzun farkında olmadığı 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla bir araya geldik. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu var. Ülkemizde ise bu sayı 70 bin civarında. Down sendromu bir hastalık değildir. Genetik bir farklılıktır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Değişen dünyamızda down sendromluların tıbbi olarak bir tedavisi mümkün değil. Bunun tek yönü eğitimdir.\"
\'ONLARIN MUTLULUĞU BİZE YETER\'
Down sendromluların ikramlarının yanında küçük notların da bulunduğuna dikkati çeken Gücek, \"Down sendromluların sosyalleşmesi anlamında ancak girişimlerini hızlandırabiliriz. Kendi imkanları ve özverileriyle hazırlanmış olan ikramları tek tek sosyal farkındalık projesiyle ilgili bilgiler olan, notlar olan ikramları misafirlere ikram ettiler. Onların bu projede olması sosyal anlamda hayatın içerisinde olması ve artı 1 bile olsa hiçbir farkları olmadığını bir kez daha gördük. Onların yüzünde mutluluk ve tebessümleri bizlere ayrı bir mutluluk kattı. Özellikle bir şeyler başarmaları da bizleri mutlu eden diğer bir etken oldu\" diye konuştu.

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