Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

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BABA VE ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın acı haberini vermek için Bolvadin Ka

04 Ekim 2017 19:12

BABA VE ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın acı haberini vermek için Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özen, İkmal ve Garnizon Komutanlığı\'nda görevli Albay Fatih Sağdıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer yetkililer baba evine geldi. Heyet eve geldiğinde köy dışında olan baba Bekir Kılınç, bir süre sonra geldi. Kalabalığı görünce şaşıran Bekir Kılınç\'a acı haber verildi. Evin önüne getirilen sandalyeye oturan baba Kılınç, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Özen, Albay Sağdıç ve Dernek Başkanı Kumartaşlı, babanın yanına oturarak teselli etmeye çalıştı. Albay Sağdıç babanın omzuna elini koyarak teselli etmeye çalıştı. Anne Adile Kılınç da evin dışında oturduğu sandalyede gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

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