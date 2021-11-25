Afyonkarahisar'da 'swinger' operasyonu

Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) paylaşımlarında bulunan nişanlı çift, kimliğini gizleyerek kendileriyle buluşma ayarlayan polis tarafından yakalandı. Çift hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldı.

Twitter'de bir hesap üzerinden sürekli pornografik fotoğraflar yayınlandığını tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahıslar ile sosyal medya üzerinden müşteri gibi irtibata geçen polis ardından şüpheliler ile 700 TL'ye birliktelik konusunda anlaştı. Şüphelilerin daveti üzerine söz konusu adrese giden ekipler eve girdiklerinde Veli G. (26) ve Huri F. ( 22) isimli şahısları gözaltına aldı.

Sosyal medya hesapları var

Operasyonun ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen Veli G. ifadesinde Huri G.'nin nişanlısı olduğunu ve swinger yöntemi ile cinsel birliktelik amaçlı bahse konu hesabı oluşturduklarını, paylaşımlarını kendilerinin yaptığını kabul etti.

İfadeleri alınan şüpheliler ardından serbest bırakılırken, polis ekipleri söz konusu evin mühürlenmesi içinse Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile irtibata geçti.