Afyonkarahisar'da swinger operasyonu

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, sosyal medya üzerinden "eş değiştirme" ilanı verilmesi ve "Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz" paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti.

2 bin TL istediler

Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.'nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.



Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Polisin düzenlediği operasyonda, Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı. (İHA)