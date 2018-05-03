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Afrinli sivillere gıda yardımı

GAZİANTEP, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinin köylerindeki sivillere AFAD ve TSK tarafından gıda yardımı yapıldı

03 Mayıs 2018 21:30

GAZİANTEP, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye\'nin Afrin kentinin köylerindeki sivillere AFAD ve TSK tarafından gıda yardımı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü ÖSO ile birlikte Suriye\'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekatı\'nı başlattı. Harekatın 58\'inci gününde ilçe merkezinde kontrolün sağlanması ile Afrin ile belde ve köyleri özgürleştirildi. Afrin\'de kontrolün sağlanmasının ardından TSK, sivillerin yeniden evlerine dönmesi için teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı. Halen patlayıcı imhasının devam ettiği Afrin ve kırsalında, güvenli hale getirilen köylere de siviller geri dönüyor. Terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirilen köylere geri dönen sivillerin ihtiyaçları da bölgede güvenliği sağlayan Mehmetçikler ile AFAD işbirliğinde karşılanıyor. Son olarak Afrin\'in Hasırkö, Çobanlı, Kurdane, Heltangarbi, Aşağı Meski ve Gümüşburç köylerindeki sivillere gıda yardımı yapıldı.

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