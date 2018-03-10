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Afrin'de 2 köy daha TSK kontrolüne geçti

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamına Afrin'in doğusunda bulunan Anab ve Meryemeyn köylerinin kontrolü TSK'ya geçti

10 Mart 2018 05:10

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Suriye’nin batısında yer alan Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in doğusunda bulunan, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerinin kontrolü ele geçirildi.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı’nın da kontrolü TSK’ya geçmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG’nin kontrolündeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG’nin yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

 

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