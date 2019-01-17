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Afrikalı öğrencilerin kar sevinci

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi'ne, Afrika ülkelerinden öğrenim görmek için gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördüklerini belirttikleri karın keyfini doyasıya çıkardı

17 Ocak 2019 17:28

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi\'ne, Afrika ülkelerinden öğrenim görmek için gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördüklerini belirttikleri karın keyfini doyasıya çıkardı.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Karabük Üniversitesi kampüsü de beyaza büründü. Öğrenciler bütünleme sınavlarına girmeden önce kar topu oynayarak stres attı. Üniversiteye, Afrika ülkelerinden öğrenim görmek için gelen öğrenciler ise ilk defa gördüklerini belirttikleri kar sevinci yaşadı.

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