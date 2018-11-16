Afjet Afyonspor'da Serhat Güller dönemi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -



Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, sözleşmesi feshedilen teknik direktör Serhat Gülpınar\'ın yerine sezon sonuna kadar Serhat Güller\'i getirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Sporcu Oteli\'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Salih Sel, yönetim kurulu üyeleri Hasan Hüseyin Bayaman ve Ali Şahin ile sportif direktör İbrahim Çelik katıldı.

Mor beyazlı takımın kulüp başkanı Sel törende yaptığı konuşmada, \"Hocamızın 1\'inci Lig tecrübesi var. Daha önce Boluspor ile iki yıl Play-Off oynadı. Sonra yine 1\'inci Lig kulüplerinde çalıştı. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Bu sezon sonuna kadar hocamızla sözleşme yaptık. İnşallah bu birlikteliğimiz daha sonra da devam eder\" dedi.

HEDEFİMİZ YUKARIYA DOĞRU TIRMANMAK

Afjet Afyonspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden yeni teknik direktör Serhat Güller ise şu ifadeleri kullandı:

\"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana böyle bir görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımızın da söylediği gibi iyi bir birliktelik olacak inşallah. Şu an içinde bulunduğumuz konum itibariyle puan olarak aşağılarda gözüksek de hedefimiz en kısa sürede yukarıya doğru tırmanmak olacak. Bu anlamda iki gündür çalışmalarımız sürüyor. Bunu da başaracağız ve sezon sonunda istediğimiz bir yerde ligi bitirmiş olacağız.\"

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