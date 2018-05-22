Afjet Afyonspor finale çıktı

Keçiörengücü - Afjet Afyonspor: 2-4

Ercan ATA - ANKARA / DHA

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Baki Tuncay Akın xx, Murat Ergin Gözütok xx,

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından x, Efe Çan Çölbekler x,(69. Dk Ahmet Güven) x, Ayhan Gürbüz x, Umut Pusat xx, Abdurrahman Kuyucu x,(77. Dk Uğur Albayrak) x, Burak Aydın xx, Okan Eken xx, Şahin Şafakoğlu x,(52. Dk Erdi Dikmen) x,Tarık Mayhoş x, Hüseyin Güngör x, Okan Baydemir xx,

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan xx, Türker Tobbaş xx, Bayram Çetin xx, Yasin Yener xx,(89.Dk Timuçin Ascığil) x, Nazmi Candoğar xx, Ali Kılınç xx, Abdulkadir Kuzey xx,(80. Dk Oltan Karakullukçu) x, İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx,(90+1.dk Emre Pehlivan) x, Ersel Aslıyürek xx, Erdi Zengin xx,

SARI KARTLAR: Umut Pusat, Şahin Şafakoğlu, Burak Aydın, Okan Baydemir, Erdi Dikmen, (Keçiörengücü) Abdulkadir Kuzey, Nazmi Candoğan, Aykut Uluç, (Afjet Afyonspor)

GOLLER: Dk. 21 Bayram (kk), Dk. 90+2 Erdi Dikmen (Keçiörengücü) Dk. 5, Dk. 21 ve Dk. 55 Yasin Yener, Dk. 68 Ersel Aslıyürek, (Afjet Afyonspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off Yarı Final Karşılaşmasında Keçiörengücü, sahasında Afjet Afyonspor\'u konuk etti. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden Afjet Afyonspor, deplasmanda 4-2 galip gelerek adını finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. Dakikada sağ taraftan Ersel Efe Can\'nın hatasından yararlanarak topu Erdi\'ye gönderdi. Ceza sahasında Şahin\'i geçen Erdi topu boş pozisyonda olan Yasin\'e verdi. Yesin de topu boş kaleye gönderdi. 0-1

13. Dakikada Umut\'un kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. Kaptan Hüseyin kafa ile topu kaleye gönderdi. Savunmada Bayram\'a çarpan top filelere gitti.1-1

19. Dakikada ceza sahası içerisinde Burak, Abdulkadir\'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

21. Dakikada kullanılan penaltı atışında kaleci Yaşar, Yasin\'in kullandığı atışı kurtardı. Ancak savunma geç kalınca Yasin tamamladı. 1-2

26. Dakikada Keçiörengücü kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Abdurrahman\'ın şutununda kaleci Bekir mutlak gölü önledi.

29. Dakikada sol taraftan İsmet\'in ortasında savunmanın arkasında boş pozisyonda olan Ersel topu kale yerine auta gönderdi.

55. Dakikada Ersel Yasin verkacında topa son vuran Yasin topu filelere gönderdi.1-3

58. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Pusat, topu dışarı attı.

68. Dakikada savunmanın hatasından yararlanan Ersel, topu kalecinin üzerinden filelere gönderdi. 1-4

90+2. Dakikada sol taraftan genel topa yükselerek kafa vuran Erdi Dikmen, topu filelere gönderdi. 2-4

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