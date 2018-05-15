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AFİFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber: Orhan SENCER - Kamera: / İSTANBUL, (DHA) Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro ödülü 22

15 Mayıs 2018 15:11

Haber: Orhan SENCER - Kamera: / İSTANBUL, (DHA)
Türkiye\'nin en uzun soluklu tiyatro ödülü 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. “Yılın En Başarılı Oyunu\" ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu\'nun sahnelediği “Romeo ve Juliet\" kazanırken, “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu\" Özlem Zeynep Dinsel, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu\" Murat Akkoyunlu seçildi.
Haliç Kongre Merkezi\'nde dün akşam Ece Dizdar ve Engin Hepileri\'nin sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi. Törende konuşan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır kesintisiz devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile Afife Jale\'nin ismini yaşatmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Tek amacı tiyatro olan ve Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol üstlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu sene de birbirinden değerli oyunları ve oyuncuları desteklemeye devam etti. Jüri üyelerimizle bu sezon 188 yeni oyun izledik. Birbirinden yetenekli oyuncularımızın çok değerli performanslarına tanık olduk. Hepimiz için oldukça zorlu bir değerlendirme süreci olmasına karşın tiyatromuzun yükselişini görmek büyük bir mutluluk oldu. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken ve büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğini görmek bizleri umutlandırıyor\"

Şeffaf değerlendirme süreci ve kendini sürekli yenileyen yapısı ile Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nin 22 yıldır Türk tiyatrosuna güç verdiğini belirten Tangün, “Yapı Kredi, \'kültür-sanat bankası\' olma geleneğinin bir parçası olan Afife Tiyatro Ödülleri ile 22 yıldır tiyatro emekçilerini onurlandırıyor. Herkesin büyük bir samimiyet ve özveriyle çalıştığı bu süreçte Yapı Kredi, sistemin eksiksiz şekilde işlemesi için şeffaf bir değerlendirme altyapısı geliştirdi. Tiyatro sanatçılarından alınan yorumlar doğrultusunda kendini her yıl daha da geliştiren bu yapı, tiyatromuzdaki değişimlere paralel bir şekilde zenginleşti. Tek varlık nedeni Türk tiyatrosunu desteklemek olan Türkiye\'nin en uzun soluklu ve en prestijli bu ödül törenini 22 senedir kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi\'ye ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu\'na jüri adına teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birbirinden başarılı performansları izlememizi sağlayan tüm tiyatrolarımıza, tiyatromuza coşkulu alkışlarıyla güç veren seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nde aday olan ve ödül kazanan tüm tiyatroları ve sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum\" diye konuştu.

22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nin kazananları şöyle:

Yılın En Başarılı Oyunu:
İstanbul Devlet Tiyatrosu - Romeo ve Juliet 

Yılın En Başarılı Yönetmeni:
Emrah Eren - Bir Baba Hamlet

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:
Özlem Zeynep Dinsel - Yuva

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu 
Murat Akkoyunlu - Bir Baba Hamlet

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:
Canan Atalay - Mutluyduk Belki Bugüne Kadar

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu:
Ali Yoğurtçuoğlu - Kayıp El

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı:
M. Nurullah Tuncer - Romeo ve Juliet

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı:
Candan Seda Balaban - Hayvan Çiftliği 

Yılın En Başarılı Sahne Müziği: 
Tolga Çebi - Nora - Bir Bebek Evi 

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı:
Akın Yılmaz - Bayrak

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı:
Erkan Akbulut - Dönüşüm

-ÖZEL ÖDÜLLER-

22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri\'nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü\'nün bu seneki sahibi “Yuvaö isimli oyunuyla, Sami Berat Marçalı oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü\'nü ise bu yıl Bir Baba Hamlet isimli oyun aldı. Tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli kişilere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü\'ne usta oyuncu Tijen Par layık görüldü. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü\'nün ise bu seneki sahibi Yücel Erten oldu.

Görüntü Dökümü:
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-Ödül töreninden görüntüler
-Ödüllerin takdim edilmesi
-Detaylar

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