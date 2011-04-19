Afife ödülleri sahiplerini buldu

T24 - 15’incisi düzenlenen ve Türk tiyatrosunun köklü geleneklerinden biri haline gelen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, sahiplerini buldu. Dün akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ödül töreni gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Korhan Abay’ın üstlendiği geceye Tan Sağtürk özel performansı ile renk kattı. Bu yıl ki Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü Müjdat Gezen aldı.



14 kategoride verilen en iyi ödüllerin sahipleri şöyle:

- En Başarılı Prodüksiyon: Tehlikeli İlişkiler-İBB Şehir Tiyatroları

- En Başarılı Yönetmen: Aleksandar Popovski - İBB Şehir Tiyatroları

- En Başarılı Erkek Oyuncu: Reha Özcan - Bedensiz Kadın – İstanbul Devlet Tiyatrosu

- En Başarılı Kadın Oyuncu: Ahu Türkpençe - Sondan Sonra - Duru Tiyatro

- En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu: Civan Canova - Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

- En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu: Sema Çeyrekbaşıoğlu - Temiz Ev – İstanbul Devlet Tiyatrosu

- En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncu: Toron Karacaoğlu – İstanbul Hatırası - İBB Şehir Tiyatroları

- En Başarılı Müzikal/Komedi Kadın Oyuncu: Ayça Varlıer - Leyla’nın Evi - Tiyatrokare

- En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bahtiyar Engin - Alevli Günler – İstanbu Devlet Halk Tiyatrosu

- En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu: Selen Uçer - Cam-Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

- En Başarılı Sahne Tasarımcısı: Behlüldane Tor - Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu

- En Başarılı Giysi Tasarımcısı: Candan Seda Balaban - Surname (Maske, Kukla ve Kostüm) - İBB Şehir Tiyatroları

- En Başarılı Sahne Müziği: Can Atilla - Dünyanın Ortasında Bir Yer - Romeo ve Juliet - Çığ - İBB Şehir Tiyatroları

- Yılın En Başarılı Işık Tasarımcısı: Murat Özdemir - Romeo ve Juliet - İBB Şehir Tiyatroları

Bir Ödülün Onurlandırdıkları

- Afife Tiyatro Ödülleri’nin 15’inci yıl şerefine özel olarak hazırlanan “Bir Ödülün Onurlandırdıkları” adlı kitap tiyatroseverlere tanıtıldı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Oylama Kurulu Başkanı M. Salih Başağa, gecenin asıl kazananının emekçisiyle, oyuncusuyla, seyircisiyle Türk tiyatrosu olduğunu söyledi. Başağa, “Türkiye’de tiyatronun hak ettiği yere gelmesi için hepimizin daha çok çalışması gerektiğine inanıyoruz. ‘Bir Ödülün Onurlandırdıkları’ kitabını tiyatroseverlerle buluşturmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın Türk tiyatrosu için bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz.” diye konuştu. Yapı Kredi Murahhas Azası ve Genel Müdürü Faik Açıkalın da, gecede yaptığı konuşmada “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne katkılarımız her yıl daha gelişerek, samimi ve içten desteklerimizle artarak devam edecek” dedi.

Özel Ödüller

- Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Müjdat Gezen

- Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü: Dilek Türker

- Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Tuncer Cücenoğlu-Kadın Sığınağı (İstanbul Devlet

Tiyatrosu)

- Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü: Punk Rock Oyuncuları (Dot)

- Yapı Kredi Sigorta Özel Ödülü: Prof. Dr. Ayşegül Yüksel





