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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da seçime katılım yüksek

Taliban'ın tüm tehditlerine karşın Afganistan'da Devlet Başkanlığı seçimlerine katılım yüksek oldu. Sonuçların netleşmesinin zaman alacağı bildiriliyor.

06 Nisan 2014 15:07


Afganistan'da Taliban'ın tüm tehditlerine karşın cumartesi günü 12 milyonun üzerindeki seçmenin yaklaşık 7 milyonunun sandık başına gittiği bildiriliyor.

Bağımsız Seçim Komisyonu IEC'nin Başkanı Yusuf Nuristani, ülke genelinde katılımın yüzde 58'e ulaştığını açıkladı. Seçimlerde, oy kullanan kadınların da artığı ve sayının üçte birinden fazlasının kadın seçmen olduğu bildirildi.

IEC sözcüsü Muhammed Nur, pazar günü yaptığı açıklamada oyların önce oy kullanılan noktalarda ardından da IEC'nin merkezine götürülüp bir kez daha sayılacağını ifade etti.

Ülkede Taliban'ın devrildiği 2001 yılından bu yana görevde olan Devlet Başkanı Hamid Karzai, anayasa gereği bir kez daha aday olamadı. Seçimlerde 8 aday yarışırken, favoriler arasında eski dışişleri bakanları Abdullah Abdullah, Salmay Resul ve eski Maliye Bakanı Eşref Gani gösteriliyor.

Seçim noktalarından, IEC merkezine oyların taşınma işleminin yolların durumu ve kar nedeniyle oy sayım işleminin uzun süreceği ve sonuçların ancak Çarşamba günü duyurulabileceği açıklandı. Adayların çoğunluğu sağlayamaması üzerine ise 28 Mayıs tarihi için bir tur daha planlanıyor.

'Gazetecilere saldırının sebebi intikam'

Cuma günü düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Alman kadın gazeteci Anja Niedringhaus ve ağır yaralanan Kanada vatandaşı Kathy Gannon'a, intikam nedeniyle saldırıldığı açıklandı. Olayın ardından yakalanan zanlının, AP için çalışan ve seçimi takip etmek için gelen iki kadın gazeteciye, NATO'nun köyüne düzenlediği hava saldırılarının intikamını almak için düzenlediğini söylediği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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