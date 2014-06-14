Afganistan'da seçim heyecanı



İlk turu 5 Nisan'da yapılan ve adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerine çıkamadığı Afganistan'da bugün Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turunda iki aday yarışıyor: Eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah ve eski Maliye Bakanı Eşref Gani Ahmadzey.

Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, halk Taliban'ın terör saldırısı tehditleri nedeniyle tedirgin. Ülkenin doğusundaki Khost vilayetinde düzenlenen füze saldırısında beş çocuk ölürken, beş kişi de yaralandı. Saldırıda füzenin bir eve isabet ettiği açıklandı.

Ülkedeki seçimlerde güvenliği sağlamak için 400 bin güvenlik görevlisi görev yapıyor. Devlet Başkanı Hamid Karzai, Afganistan'ın seçimlerle istikrar ve barışa doğru önemli bir adım attığını söyleyerek, vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 16.00'da sona erecek.