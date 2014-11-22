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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da savaşa devam

New York Times gazetesine göre ABD ordusunun muharip birlikleri Afganistan'da önümüzdeki yıl da varlığını sürdürmeye devam edecek.

22 Kasım 2014 14:16


ABD Başkanı Barack Obama, geçen mayıs ayında Afganistan'daki çatışmalara katılan muharip Amerikan birliklerinin çekileceği ve Amerikalı askerlerin 2015 yılından itibaren Afganistan'da sadece eğitim amaçlı bulunacağını açıklamıştı.

Ancak New York Times gazetesi hükümet ve ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başkan Obama'nın muharip güçlerin Afganistan'da bir yıl daha kalmasına olanak sağlayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Kararnameye göre, 13 yıl sonra 31 Aralık 2014'de görev süresi sona eren muharip birlikler bir yıl daha Afganistan'da varlığını sürdürebilecek. Ayrıca askeri birlikler, sadece El Kaide'ye karşı değil, ABD'nin ya da Afgan hükümetinin güvenliğini tehlikeye atan Taliban gibi diğer militan örgütlere karşı savaşacak.

Misyon çerçevesinde Amerikan savaş uçakları ve insansız hava araçları Afgan ordusuna da destek verecek.

ABD'nin muharip birliklerinin sayısını artırıp artırmayacağı ise belirsiz. Afganistan'da Taliban'ın saldırıları son dönemlerde artış göstermişti. ABD'nin görev süresini uzatma kararı almasında, Afgan polisi ve ordusunun tek başına bu saldırıların üstesinden gelemeyeceği endişesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Irak'ta Amerikalı askerlerin çekilmesinden sonra ortaya çıkan IŞİD tehlikesinin de göz önünde bulundurulduğu ifade ediliyor.

NATO'nun ISAF misyonu çerçevesinde Afganistan'da halen 9 bin 800 Amerikalı, 850'si Alman olam üzere 3 bin de diğer yabancı birlikler bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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