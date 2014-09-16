Afganistan'da NATO'ya saldırı



ISAF'tan yapılan açıklamada, başkent Kabil’de düzenlenen saldırıda en az 13 sivilin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, görevlilerin kimliği hakkında bilgi verilmedi. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ne yakın mesafede düzenlenen saldırı radikal İslamcı Taliban tarafından üstlenildi.

ISAF birlikleri bu yıl sonunda Afganistan'dan çekilecek. Muharip birliklerin yerini Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlayan NATO askerleri alacak. Almanya da eğitim misyonuna destek veren NATO üyeleri arasında yer alıyor.

Bu arada Afganistan'da aylardır devam eden devlet başkanlığı seçimi tartışmasında taraflar arasında uzlaşma yolunda mesafe kat edildiği bildirildi. Görevi devretmeye hazırlanan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin bir sözcüsü, "uzlaşma yolunda önemli adım atıldığını" söyledi.