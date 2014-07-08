Afganistan'da intihar saldırısı



Pervan vilayeti yetkilisi Vahid Sedikki'nin verdiği bilgiye göre, saldırı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü'ne (ISAF) bağlı 4 Çek Cumhuriyeti askerini hedef aldı. İntihar saldırganı, askerlerin bir kliniği ziyareti sırasında üzerindeki patlayıcıyı tetikledi. Patlamada ISAF askerlerinin yanı sıra 2 Afgan polis ve 10 sivil hayatını kaybetti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Taliban terör örgütü saldırıyı üstlendi. ISAF, saldırıyı ve 4 askerin ölümünü doğruladı.

Öte yandan Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada son 24 saat içinde terör örgütü Taliban'a karşı güney ve doğudaki 8 vilayette kapsamlı bir operasyon başlatıldığı bildirildi.

İlk verilere göre operasyonda 51 Taliban militanı ölü, 38'i de yaralı olarak ele geçirildi. Operasyonda üst düzey bir Taliban yöneticisinin de bulunduğu belirtildi.