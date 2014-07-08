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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Pervan vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.

08 Temmuz 2014 16:36


Pervan vilayeti yetkilisi Vahid Sedikki'nin verdiği bilgiye göre, saldırı Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü'ne (ISAF) bağlı 4 Çek Cumhuriyeti askerini hedef aldı. İntihar saldırganı, askerlerin bir kliniği ziyareti sırasında üzerindeki patlayıcıyı tetikledi. Patlamada ISAF askerlerinin yanı sıra 2 Afgan polis ve 10 sivil hayatını kaybetti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Taliban terör örgütü saldırıyı üstlendi. ISAF, saldırıyı ve 4 askerin ölümünü doğruladı.

Öte yandan Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada son 24 saat içinde terör örgütü Taliban'a karşı güney ve doğudaki 8 vilayette kapsamlı bir operasyon başlatıldığı bildirildi.

İlk verilere göre operasyonda 51 Taliban militanı ölü, 38'i de yaralı olarak ele geçirildi. Operasyonda üst düzey bir Taliban yöneticisinin de bulunduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfganistanPervanVahid SedikkiUluslararası Güvenliğe Destek GücüCumhuriyetiISAFAfganBakanlığıTalibanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NH/BÖ

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